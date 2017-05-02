В Подмосковье вводится особый противопожарный режим

Красногорск, , 14:17 — REGNUM В соответствии с постановлением губернатора Московской области с 1 мая на всей территории региона вводится особый противопожарный режим, сообщается на сайте облправительства РФ.

В этот период в Подмосковье усиливается контроль за противопожарной обстановкой.

В лесах и лесопарковых зонах запрещается разводить костры и устраивать пикники.

Для этого на территории Подмосковья имеется 1,3 тысячи пикниковых зон, где отдых и разведение огня разрешены, при условии соблюдения всех правил безопасности.

Во время пожароопасного периода для того, чтобы не допустить перехода огня на жилой фонд, будет создано и обновлено около 6 тыс. км минерализованных полос между лесом и близлежащими населенными пунктами. Также будет выполнена расчистка почти 2 тыс. км лесных просек.

Кроме того, в Московской области сформирована объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений — более 92 тысяч человек, около 10 тысяч единиц спецтехники. Это не только профессиональные пожарные и спасатели, но и специалисты лесного хозяйства, подразделения МВД России, предприятия и службы жизнеобеспечения, волонтеры и добровольцы.

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Добавим, в лесах Московской области пожароопасный период введен с 10 апреля. В настоящее время 100% лесного фонда охвачено видеонаблюдением.

Как сообщало ИА REGNUM, для разведки и обследования возможных возгораний с июля 2017 года в лесах Подмосковья планируют использовать беспилотные летательные аппараты.

Напомним, в 2016 году в лесах Московской области ликвидировали 134 пожара общей площадью 49,80 га.

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