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«Горячая» весна в Ивановской области: 300 травяных пожаров

Происшествия

Только за три выходных пожарные ликвидировали 89 таких возгораний

Иваново, 2 мая 2017, 14:15 — REGNUM  Крупный природный пожар произошел в Заволжском районе Ивановской области днем 2 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

Возгорание зафиксировано в районе населенного пункта Коротиха — огонь охватил 1,2 гектара. Сейчас на месте работают пожарные.

Как заверили в управлении МЧС, угрозы населенному пункту пожар не представляет, эвакуацию населения решено не проводить.

Отметим, что с 29 апреля на территории Ивановской области введен особый противопожарный режим. В период его действия в регионе запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах, на торфяниках и прилегающих к ним территориях. Введено ограничение на пребывание граждан в лесах Ивановской области и въезд в них транспортных средств.

Между тем, сообщили в МЧС, за длинные выходные — 29,30 апреля и 1 мая — на территории Ивановской области произошло 33 пожара. Самым «горячим» во всех отношениях днем стало 1 мая — тогда пожарные совершили выезды на 11 пожаров и 35 загораний травы, и это не считая тушения мусора и бесхозных строений.

За три выходных всего было зафиксировано 89 загораний травы, а с начала года — более 300 таких случаев.

Отметим, что по статистике спасателей, в большинстве случаев причинами природных пожаров становится человеческий фактор.

Сезон лесных пожаров на территории России в этом году начался в апреле: так, к середине месяца, например, в Бурятии, огонь уже уничтожил 7 тыс. га леса, а к концу месяца ситуация ухудшилась — так, в Иркутской области от огня пострадало более 12,8 тыс. га.

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Лесные пожары-2017
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