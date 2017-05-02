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В Нижегородской области к 9 мая ожидаются снег и заморозки

Происшествия

Возникает угроза для сельскохозяйственных культур

Поль Синьяк. Снег. Монмартр. 1887
Поль Синьяк. Снег. Монмартр. 1887

Нижний Новгород, 2 мая 2017, 14:01 — REGNUM  В Нижегородской области с вечера 3 мая ожидается понижение температуры воздуха. По данным синоптиков, преобладающая температура 3−4 мая будет держаться ночью на отметке 0,+5ºС, 5−6 мая местами возможны заморозки до — 2ºС, днем 7−12º,

Ночью 7−9 мая температура воздуха может опуститься до — 3,+2º, днем +4,+9º. Местами кратковременные дожди с мокрым снегом.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений.

Прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.

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