В Нижегородской области к 9 мая ожидаются снег и заморозки

Нижний Новгород, , 14:01 — REGNUM В Нижегородской области с вечера 3 мая ожидается понижение температуры воздуха. По данным синоптиков, преобладающая температура 3−4 мая будет держаться ночью на отметке 0,+5ºС, 5−6 мая местами возможны заморозки до — 2ºС, днем 7−12º,

Ночью 7−9 мая температура воздуха может опуститься до — 3,+2º, днем +4,+9º. Местами кратковременные дожди с мокрым снегом.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений.

Прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования.