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‍В Киеве на территории учебного заведения прогремел взрыв

Происшествия

Взорвался неустановленный предмет

Проспекте Леся Курбаса в Киеве
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Проспекте Леся Курбаса в Киеве

Киев, 2 мая 2017, 13:59 — REGNUM  Взрыв прогремел на территории учебного заведения в украинской столице, сообщили 2 мая в пресс-службе ГУ Национальной полиции Украины.

Уточнятся, что взрыв произошел вечером 1 мая на проспекте Леся Курбаса в Киеве. Взорвался неустановленный предмет.

О случившемся сообщил очевидец. Сообщается, что в результате взрыва никто не пострадал, повреждение получило здание.

«Правоохранители провели осмотр территории и изъяли остатки неустановленного предмета, которые направлены на экспертные исследования, чтобы установить, что именно взорвалось», — сообщили в управлении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ведется расследование, лица, причастные к правонарушению, свидетели и очевидцы устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в Киеве на улице Владимирской прогремел взрыв, которым выбило стекла в здании и в припаркованных на месте ЧП автомобилях.

Читайте подробнее: Обнародовано видео с места взрыва в Киеве

Читайте ранее в этом сюжете: В центре Киева взрывом выбило стекла домов

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