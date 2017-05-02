По меньшей мере 22 человека погибли в результате нападения боевиков в Сирии
По большей части это женщины и дети
Дамаск, 2 мая 2017, 13:25 — REGNUM
По меньшей мере 22 человека погибли в результате неожиданного нападения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии, сообщает Associated Press.
По данным курдских вооруженных формирований, нападение произошло утром 2 мая, когда исламисты проникли в населенный пункт Раджм-Слейби, в котором находится лагерь для временно перемещенных лиц, покинувших удерживаемые ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) территории в Ираке и Сирии.
Как заявил один из членов курдских отрядов, жертвами нападения по большей части стали женщины и дети, пытавшиеся скрыться от вооруженного конфликта.
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