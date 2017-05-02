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Погром на кладбище в Татарии: повреждено около 90 надгробий

Происшествия

На этом кладбище случай вандализма не первый

Алексей Саврасов. Сельское кладбище в лунную ночь. 1887
Алексей Саврасов. Сельское кладбище в лунную ночь. 1887

Казань, 2 мая 2017, 13:15 — REGNUM  В Зеленодольском районе Татарии на кладбище у деревни Васюково неизвестные повредили около 90 надгробных плит. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»), сообщает 30 апреля пресс-служба МВД республики.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления личностей участников погрома и их задержания.

В пресс-службе отметили, что произошедшее — не первый инцидент подобного рода на указанном кладбище.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2016 года более 100 надгробий было разрушено вандалами на Ново-Татарском кладбище в Казани. Также было возбуждено уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Позднее местные СМИ отмечали, что к погрому могут быть причастны обвиняемые в убийстве студента из Республики Чад в Казани 16 февраля 2017 года 22-летний Руслан Архипов (прежняя фамилия — Хиалеев) и 19-летний Роман Халилов.

Читайте ранее в этом сюжете: Минниханов отреагировал на погром на Ново-Татарском кладбище

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