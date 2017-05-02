В Хабаровском крае восстановят новое жильё, возведенное для подтопленцев

Хабаровск, , 13:27 — REGNUM Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт распорядился восстановить дома для подтопленцев в селе Мариинское Ульчского района, передает корреспондент ИА REGNUM. Губернатор распорядился провести проверки возведенного жилья после того как активисты регионального ОНФ побывали в селе, восстановленном после наводнения 2013 года в связи с жалобами жителей на то, что новые дома непригодны для проживания.

Читайте также: «Дома для подтопленцев в Хабаровском крае непригодны для проживания»

«Направленная в село комиссия выявила ряд недостатков, допущенных на стадиях строительства и эксплуатации, а также недочеты местных властей, которые своевременно не реагировали на жалобы людей. Два года прошло с момента окончания строительства, а мы только сегодня, от активистов ОНФ, узнаем о проблемах, с которыми столкнулись люди! Сейчас важно провести комплексную проверку, которая покажет реальную картину произошедшего. Правительство края в любом случае поможет восстановить дома. Мы окажем в этом району всестороннюю поддержку», — заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт

Читайте также: С аварийным жильем в Хабаровском крае покончат к сентябрю

Помимо села Мариинского аналогичные проверки назначены губернатором во всех поселениях, где строилось жилье для пострадавших от наводнения.

Пока негативные отзывы зафиксированы только в Ульчском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, жители села Мариинское Ульчского района пожаловались в хабаровское отделение ОНФ на то, что построенные для них после наводнения 2013 года дома непригодны для проживания. Плюс к тому — органы опеки не считают возможным проживание малолетних детей в таких домах — там сыро, холодно, грибок — и грозят измученным жильцам еще и изъятием детей из семей.