ОПГ в банковской сфере: арестовано имущество трех самарцев на 42 млн рублей
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
Самара, 2 мая 2017, 13:47 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Самарской области: двух женщин 1972 и 1958 года рождения и мужчины 1954 года рождения, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД региона.По версии следствия, организатором преступной деятельности был житель Самары, который создал устойчивую ОПГ из своих знакомых, находившихся с ним в доверительных отношениях. Незаконной банковской деятельностью на территории региона они занимались с ноября 2013 года по август 2015 года, когда ее пресекли сотрудники полиции.
В ходе проведенных обысков были изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности обвиняемых к преступлению. Был наложен арест на имущество обвиняемых в размере более 42 млн рублей, с них взяли подписку о невыезде.
В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу, пояснили в ведомстве.
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