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У наркоторговцев в Петербурге изъято больше центнера наркотических веществ

Происшествия

Задержаны пятеро предполагаемых наркоторговцев

Санкт-Петербург, 2 мая 2017, 12:54 — REGNUM  Крупная партия запрещенных сильнодействующих веществ изъята в Петербурге у пятерых мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Предполагаемые преступники наладили поставку зелья из-за рубежа и его незаконное распространение в России. Об этом сегодня, 2 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Операция по задержанию подозреваемых была проведена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России

«В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий при осуществлении перегрузки сильнодействующих веществ из одного транспортного средства в другое были задержаны пятеро мужчин», — сообщила Ирина Волк.

В числе задержанных — граждане в возрасте от 21 до 28 лет. По версии следствия, злоумышленники создали устойчивую организованную преступную группу, каждый участник которой был наделен своими функциями.

В ходе задержаний и обысков у подозреваемых обнаружено и изъято в общей сложности около 114 килограммов таблеток и препаратов для инъекций, содержащих сильнодействующее вещество «станозолол».

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК России («Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта»). За это виновникам грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

В отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Добавим, что петербургская полиция 1 мая сообщила о ликвидации еще одной преступной наркогруппы, действовавшей в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Задержаны двое мужчин и женщина. У них изъято более 12 кг гашиша, амфетамина, метадона и других наркотических веществ.

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Напомним, 28 апреля президент РФ Владимир Путин констатировал отсутствие снижения числа употребляющих наркотики, при этом наблюдается рост числа несовершеннолетних наркоманов.

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