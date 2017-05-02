В Пятигорске водитель иномарки угрожал ножом бригаде скорой помощи

Пятигорск, Ставропольский край, , 12:44 — REGNUM Задержание жителя города Пятигорска (Ставропольский край) сотрудниками Росгвардии проведено после инцидента со скорой помощью, сообщили 2 мая в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«Водитель скорой помощи сообщил сотрудникам Росгвардии о том, что водитель легкового автомобиля препятствует проезду кареты скорой помощи. Со слов гражданина, водитель из окна иномарки угрожает предметом, похожим на нож, выражаясь при этом нецензурной бранью»

, — сообщили в пресс-службе.

Служащими Росгвардии агрессивный водитель был задержан, а вместе с ним взяты — еще три местных жителя, причем один из них ранее был судим.

Напомним, в России участились случаи нападения пациентов на медработников. Только в Москве ежегодно фиксируется порядка 200 нападений на медицинский персонал. Нередки случаи, когда граждане на автомобилях не пропускают машины скорой помощи к больным людям.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 апреля 2017 года заместитель председателя комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике Московской городской думы Ренат Лайшев заявил, что медработников нужно защищать не только на законодательном уровне, но также важно дать им навыки физического противостояния агрессии.

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