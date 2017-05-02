В Калининграде погиб легендарный лётчик-фронтовик Рено Комаровский

Калининград, , 12:30 — REGNUM В Калининграде в результате несчастного случая сегодня рано утром, 2 мая, погиб ветеран Великой Отечественной войны 91-летний Рено Константинович Комаровский. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, фронтовик выпал с 6-го этажа своей квартиры по улице Маршала Баграмяна.

«Утром женщина проснулась от холода, увидела открытое окно в комнате. Выглянув в окно, она увидела под окном квартиры тело мужа. Приехавшие медики, констатировали смерть ветерана», — сообщает ведомство.

«Ранее мужчина не высказывал желания свести счеты с жизнью. Накануне ветеран собирался пойти в штаб авиации на улице Яналова в Калининграде. В настоящее время следствие склоняется к версии несчастного случая», — сказали в СКР.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что участник штурма Кёнигсберга, полковник Рено Комаровский является одним из самых легендарных фронтовиков в Калининграде. В 1942 году 17-летним парнем его призвали в Красную Армию, а через два года — на фронт. Молодой лётчик попал в Польшу.

«Чтобы помочь в формировании новой армии в Польше, меня «сделали поляком», — рассказывал несколько лет назад корреспонденту ИА REGNUM фронтовик. — Зачислили в ряды Войска Польского, присвоив звание хорунжия».

В Польше лётчик Комаровский едва не погиб, подбитый солдатами Армии Крайова. «Близ речки Варта по мотору моего самолёта была пущена автоматная очередь, — вспоминал ветеран. — Пока самолёт падал в болото, я в это время сумел выбраться из кабины и доползти по фюзеляжу до хвоста, и когда до земли оставалось несколько метров, спрыгнул. Повредил ключицу и раздробил колено, но остался жив».

Рено Константинович Комаровский — образчик неподдельной русско-польской дружбы. Волею судьбы он лично встретился на войне, кажется, со всеми героями Польши. Например, со знаменитым «бохатером» Испанской войны Каролем Сверчевским и маршалом, будущим министром обороны Польши Константином Рокоссовским.

Уже в наши дни, когда в 2011 году вышел федеральный закон № 306 «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», фронтовик пытался получить заслуженную доплату за ранения, полученные в результате падения с самолёта в Польше. Однако столкнулся с бюрократией. Ветерану отказали, потому что за давностью лет не нашли госпитальных документов. А кое-кто из чиновников даже посоветовал 91-летнему солдату найти свидетелей ранения.

На его мундире, помимо четырёх орденов Советского Союза и трёх десятков медалей, сияют пять польских крестов «За заслуги». В январе 2017 года Рено Комаровский был удостоен последней в своей жизни награды — «Польского креста жизни».