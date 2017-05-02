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Шестеро погибших от печей: трагический Первомай в Тюменской области

Происшествия

Печное оборудование стало причиной гибели пенсионерки, школьницы, трех девушек и молодого человека

Тюмень, 2 мая 2017, 11:56 — REGNUM  В Тюменской области 1 мая погибли от неосторожного обращения с печным оборудованием шесть человек. Четверо молодых людей, предположительно, умерли из-за отравления угарным газом в жилом доме в селе Абатском, бабушка и внучка — при пожаре в дачном доме в черте Тюмени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

По всем вышеуказанным случаям возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Тела трех девушек и одного молодого мужчины 1996−99 годов рождения были найдены 1 мая в одном из домов села Абатского с признаками отравления окисью углерода. Известно, что молодежь отправилась отмечать день рождения 27 апреля. Тревогу забили родители погибших, когда их дети не выходили на связь.

По версии следствия, в доме, где находились молодые люди, было установлено газовое оборудование в отопительной печи. Вероятно, в результате засора дымохода продукты горения попали в дом.

Также утром 1 мая в дачном доме ТСН «Плодовое» в черте города Тюмени случился пожар. При тушении, пожарные обнаружили там тела пенсионерки 1953 года рождения и ее внучки 2007 года рождения. Следствие предполагает, что возгорание произошло в результате ненадлежащего использования печного оборудования.

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Пожары в жилых домах
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