Шестеро погибших от печей: трагический Первомай в Тюменской области

Тюмень, , 11:56 — REGNUM В Тюменской области 1 мая погибли от неосторожного обращения с печным оборудованием шесть человек. Четверо молодых людей, предположительно, умерли из-за отравления угарным газом в жилом доме в селе Абатском, бабушка и внучка — при пожаре в дачном доме в черте Тюмени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

По всем вышеуказанным случаям возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Тела трех девушек и одного молодого мужчины 1996−99 годов рождения были найдены 1 мая в одном из домов села Абатского с признаками отравления окисью углерода. Известно, что молодежь отправилась отмечать день рождения 27 апреля. Тревогу забили родители погибших, когда их дети не выходили на связь.

По версии следствия, в доме, где находились молодые люди, было установлено газовое оборудование в отопительной печи. Вероятно, в результате засора дымохода продукты горения попали в дом.

Также утром 1 мая в дачном доме ТСН «Плодовое» в черте города Тюмени случился пожар. При тушении, пожарные обнаружили там тела пенсионерки 1953 года рождения и ее внучки 2007 года рождения. Следствие предполагает, что возгорание произошло в результате ненадлежащего использования печного оборудования.