В Югре сгорела газозаправка

Нижневартовск, Югра, , 11:31 — REGNUM В Нижневартовске 1 мая произошел взрыв и пожар в подсобке компании «Криоген», которая занимается заправкой баллонов кислородом и пропаном. Пострадал охранник, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

Пострадавший находится в состоянии средней тяжести в местной больнице. Трагедия произошла рано утром в подсобном помещении, где хранились баллоны. Пожар был локализован через два часа после прибытия спасателей на место. К тушению пожара от МЧС России привлекались шесть единиц техники, 26 человек личного состава.

Предположительно, в помещении одноэтажного здания заправки могла быть высокая концентрация взрывоопасной воздушной смеси. Возможно, когда охранник зажег свет в комнате, смесь воспламенилась. Также пожарные подозревают, что первопричиной пожара стало нарушение техники безопасности и неисправность одного из баллонов с пропаном.