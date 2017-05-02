В Ингушетии ранен сотрудник МЧС: одна из версий — месть боевиков

Магас, , 11:28 — REGNUM Нападение на сотрудника МЧС Ингушетии Джабраила Чербижева было совершено в городе Малгобеке. Неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле «ВАЗ-2107», открыли огонь по трактору, на котором он ехал, и скрылись с места происшествия.

Пострадавший с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу, пишет «Комсомольская правда в Ставрополе» По данным правоохранительных органов, получивший ранения сотрудник МЧС является старшим братом, объявленного в розыск по подозрению в совершении преступлений террористической направленности.

Некоторое время назад Джабраил Чербижев обратился через соцсети к своему младшему брату с просьбой прийти с повинной в полицию, в случае если он в самом деле виновен в том, в чем его обвиняют. Все родные, по словам Чербижева, хотят, чтоб Микаил вернулся к мирной жизни.

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Ранее МВД по республике опубликовало обращение с просьбой оказать помощь в поимке 30-летнего жителя села Вежарий Юрт Микаила Чербижева, подозреваемого в убийстве полицейских. Среди лиц, которые были названы в числе разыскиваемых по этому уголовному делу, были также Хасан Хациев, Бекхан Солтукиев и Магомед Бекбузаров.

Вооруженное нападение на сотрудников полиции было совершено в ночь на 8 апреля в Малгобеке. На улице Промышленной неизвестные лица обстреляли из автоматов автомобиль патрульного наряда ДПС. От ранений погибли двое полицейских.