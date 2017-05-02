Ночной кураж молодёжи в Чувашии: семь автоугонов, грабежи, ДТП

Чебоксары, , 11:10 — REGNUM В Чувашии вынесен обвинительный приговор четырём парням, которые за несколько часов совершили по 14 преступлений каждый. Они пытались угнать шесть автомобилей, попали в ДТП и разбили три машины, а также совершили серию грабежей, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев. Трое из них получили реальные сроки лишения свободы.

Перед судом предстали двое 19-летних новочебоксарцев и их приятели из Звениговского района Марий Эл в возрасте 17-ти и 18-ти лет. Преступление произошло в ночь с 16 на 17 июня 2016 года в Новочебоксарске. Следствием и новочебоксарским судом установлено, что молодые люди пытались угнать три легковых автомобиля, три микроавтобуса и одну «ГАЗель», разбивая стёкла бейсбольной битой или взламывая дверь при помощи отвёртки.

«Им удалось завести двигатель ВАЗ-2107 и угнать ее, но они тут же врезались в два припаркованных рядом автомобиля: вначале в Opel Insignia, а затем в Mitsubishi ASX. Одновременно молодые люди похищали из транспортных средств все, что находили — в частности, бейсбольную биту, автомагнитолу, антирадар, аккумулятор. Один из осужденных похитил из его салона кошелек с тремя китайскими юанями и одним долларом США», — сказал Олег Дмитриев.

Потерпевшими по уголовному делу признаны восемь человек. Причастность осужденных к совершенным преступлениям подтверждается их показаниями, показаниями свидетелей, а также иными материалами уголовного дела. Следователем также внесен ряд представлений в учреждения системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних с требованием о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Парней признали виновными в совершении краж и покушении на кражи (ст. 158 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ — по 3 эпизода), неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ч. 2 ст. 166 УК РФ) и попытках автоугона (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 166 УК РФ — 7 эпизодов). Трое ребят получили реальное лишение свободы: от 2 лет 3 месяцев до 3 лет. Ранее они все трое привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с хищением чужого имущества. Их четвёртый сообщник приговорен к 2 годам 3 месяцам лишения свободы условно.

По данным МВД по Чувашии, в I квартале 2017 года в органах внутренних дел зарегистрировано 77 507 сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях. Число зарегистрированных преступлений сократилось на 23,8% (с 3846 до 2932). В общем массиве преступности преобладают посягательства небольшой тяжести, их зарегистрировано 1328 (-31,4%). Число краж снизилось на 36,5% (с 1242 до 789), их раскрываемость увеличилась на 13%. Зарегистрировано 76 (-3,8%) краж из квартир, раскрываемость составила 75,6% (+12,4%). На 3,3% больше совершено краж из гаражей (31), до 99 сократилось количество краж, совершенных из автомобилей. Число краж автомобилей снизилось на 14,3% (до 6), раскрываемость возросла на 30,3%. Зарегистрировано 13 угонов автотранспортных средств (-38,1%).