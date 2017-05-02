Ревность довела свердловчанку до двойного убийства

Белоярский, Свердловская область, , 11:17 — REGNUM В Свердловской области задержана жительница Белоярского, чья ревность стала причиной смерти двух людей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Женщина была задержана по горячим следам и подозревается в причинении тяжких телесных повреждений, в результате которых её сожитель и его знакомая скончались. Ранее в полицию поступило сообщение о том, что в доме по улице Строителей обнаружено тело женщины. Было установлено, что смерть наступила от потери крови в связи с колото-резаным ранением задней части шеи. Также поступило сообщение об обнаруженном в доме по улице Машинной теле мужчины с колото-резанными травмами, который, как было установлено позже, также скончался от кровопотери.

Вскоре сыщикам удалось установить и задержать причастную к обеим смертям местную жительницу, которая проживала вместе с погибшим мужчиной. По данным следствия, потерпевшие распивали спиртные напитки, когда неожиданно вернулась сожительница мужчины. Застав такую картину она схватила бутылку со стола и начала избивать сожителя и его знакомую. Подозреваемая не остановилась даже в тот момент, когда бутылка разбилась и продолжала избивать потерпевших осколком горлышка. В итоге подруга сожителя сумела вырваться и убежала к себе домой, где и скончалась от потери крови. А вот сожители в итоге помирились и, несмотря на полученные мужчиной травмы, продолжили застолье. Однако к утру от кровопотери скончался и он.

На данный момент в отношении ранее судимой за аналогичное преступление жительницы Белоярского возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Так же, в Чкаловский районный суд Екатеринбурга будет отправлено на рассмотрение по существу уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве на почве ревности. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что убийство произошло ночью 25 марта 2016 года. Следствием установлено, что в ходе телефонного разговора со своей знакомой обвиняемый узнал, что в её квартире спит другой мужчина. Действуя из ревности, мужчина приехал утром в квартиру к своей знакомой и задушил потерпевшего полимерным кабелем. После этого он отнёс труп в ванную, отрезал голову, упаковал тело в пакет, вывез его в лес около посёлка Северка и сжёг.