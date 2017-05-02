Вторник, 2 Мая 2017 года
11:20:29 МСК

Следственный комитет ведет проверку по факту взрыва мины в Ленобласти

Происшествия

При взрыве погиб водитель поискового отряда

Нацист устанавливает Теллермину
Иллюстрация: Фотохроника
Нацист устанавливает Теллермину

Кировск, Ленинградская область, 2 мая 2017, 10:47 — REGNUM  Погибшим при взрыве противотанковой мины периода Великой Отечественной войны в Кировском районе Ленобласти оказался 42-летний водитель вездехода поискового отряда. Идет доследственная проверка.

Как сообщалось, 1 мая в лесу у деревни Синявино произошел взрыв. По данным ГУ Росгвардии, он стал результатом срабатывания немецкой противотанковой мины ТМi 35 (Tellermine) времен войны. При взрыве погиб мужчина средних лет.

Как уточнили сегодня, 2 мая, в Следственном управлении СКР по Ленобласти, фрагментированные останки мужчины были найдены в лесном массиве недалеко от мемориала «Синявинские высоты». Мемориал установлен в местах кровопролитных боев в память о погибших советских воинах, защищавших Ленинград.

По версии СУ СКР по Ленобласти, мужчина, водитель вездехода поискового отряда, подорвался на кассете из пяти противотанковых мин.

«Погибший, не являясь специалистом в области саперного дела, взяв в отряде металлоискатель, направился на самостоятельные поиски боеприпасов», — пояснили в следственных органах.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования тела погибшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Мужчина подорвался на немецкой противотанковой мине в Ленобласти

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Случайные или хулиганские взрывы боеприпасов и пиротехники
Главное сегодня
NB!
02.05.17
The Guardian: «Мэй и Юнкер не слушают друг друга»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
02.05.17
Станислав ТарасовАрьергардные бои Эрдогана
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
СМИ узнали, сколько граждан РФ готовы проголосовать за Путина
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
02.05.17
Жители Бурятии пытаются спасти Байкал под звуки морин хуура
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
Президент РФ подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
02.05.17
В Белом доме анонсировали телефонные переговоры Трампа с Путиным
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
02.05.17
Угроза всеукраинского масштаба, или Приключения львовского мусора
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Независимость Канарских островов без диктатора не получается
Лас-Пальмас-де-Гран-КанарияИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
02.05.17
Дороги становятся тропами: новоукраинский дорожный ремонт
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Философ, не переживший свой мир
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
02.05.17
Как прогресс вспомнил о женщине-матери
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Наука
NB!
01.05.17
Виталий ЧерниковСлепая зона: итоги деятельности губернатора Калужской области
КалугаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
01.05.17
Высокоскоростной поезд сошел с рельсов на западе Германии
БерлинГермания Железнодорожные аварии Происшествия
NB!
01.05.17
«Русские вели британский самолет-шпион по мобильнику»
ЛондонВеликобритания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
01.05.17
The Daily Express: «Россия угрожает американским объектам в ЕС»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
Валерий РокотовЧто знал мальчик из Рая
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.05.17
Александр ШимбергЛивия: договорятся ли русские и американцы?
ТриполиЛивия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
01.05.17
Венесуэла: Мадуро повышает зарплаты, оппозиция требует его отставки
КаракасВенесуэла Политическая жизнь Венесуэлы Политика
NB!
01.05.17
Севак МирабянФеминизация по-христиански, или Кто освободил женщину?
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
01.05.17
Станислав ТарасовРоссия возвращается на Ближний Восток и в Закавказье
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
01.05.17
Макрон не исключает выхода Франции из Евросоюза
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
ещё главное