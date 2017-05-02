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Под Волгоградом при странных обстоятельствах умерли двое маленьких детей

Происшествия

Инцидентом занялось следствие

Волгоград, 2 мая 2017, 10:42 — REGNUM  В Волгоградской области скончались двое малолетних детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 2 мая, трагедия произошла в городе-спутнике Волжском.

Тела полуторагодовалого мальчика и его четырехмесячной сестры были обнаружены в квартире дома по улице Пушкина. По предварительным данным, утром 1 мая родители покормили детей молочной кашей и уложили спать, а днем обнаружили сына и дочь без признаков жизни.

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Как выяснилось, за день до трагедии в квартире, где проживали погибшие дети, производилась санитарная обработка от насекомых.

У следователей есть все основания полагать, что «вероятнее всего яд попал в пищу в процессе ее приготовления». В ходе осмотра места происшествия на поверхностях электрической конфорки и деревянной тумбы было найдено порошкообразное вещество. Что это за препарат, пока не установлено. Такой же порошок есть и на ложке, другой посуде, в том числе и детских бутылочках.

Эти предметы изъяты и отправлены на экспертизу. Дознаватели начали доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также на судебно-медицинское исследование направлены и тела детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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