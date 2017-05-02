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Беженец, поджегший жену, останется в Эстонии под стражей

Происшествия

Ситуация с прибывающими семьями беженцев Средиземноморья становится в Эстонии все более напряженной

За решеткой
diegoattorney
За решеткой

Таллин, 2 мая 2017, 12:26 — REGNUM  Прибывший в Эстонию по программе переселения беженцев региона Средиземного моря по квотам Евросоюза мужчина, который подозревается в поджоге своей жены, останется под стражей. Об этом сообщает эстонское гостелерадио ERR со ссылкой на действия Госсуда страны, который не принял к рассмотрению протест адвоката задержанного.

Харьюский уездный суд по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры арестовал мужчину 10 марта 2017 года. Прокурор Саскиа Каск сообщила тогда, что женщина-беженка получила тяжелые ожоги. «Сейчас мы не исключаем ни одну из версий, но наиболее вероятная из них — это преступление», — отметила Каск.

Ранее эстонские СМИ уже публиковали историю о беженце по квотам ЕС, 27-летнем гражданине Сирии Самере Хтабе, который в Хаапсалу (северная Эстония) 12 ноября 2016 года в ходе семейной ссоры на почве ревности связал свою жену, облил ее горючей жидкостью и угрожал поджечь. О случившемся женщина сообщила опорному лицу, назначенному для этой семьи беженцев. Самер Хтаб по решению суда получил условный срок, однако прокурор обжаловал приговор и Хтаб остался под арестом.

Не уточняется, идет ли речь об одном и том же мужчине. Согласно законодательству Евросоюза и Эстонии, обвинительный приговор не приводит к автоматической отмене статуса беженца: по закону, человека можно лишить международной защиты только в определенных случаях.

Согласно сообщениям эстонских СМИ, беженцы региона Средиземного моря, распределенные в Эстонию по квотам ЕС, испытывают сильнейший стресс и переживают настоящие семейные драмы. В двух из трех семей беженцев, живущих в социальном доме в Хаапсалу, напряженные отношения. Отношения между мужем и женой в одной семье были настолько плохие, что НКО Pagula нашло для мужа отдельную квартиру. В другой семье муж пытался поджечь жену после очередной ссоры.

Горуправа Хаапсалу заявила в начале 2017 года, что временно отказывается принимать новые семьи беженцев, так как не справляется с теми, которые уже есть. Заявление стало полной неожиданностью для общественности и властей страны, поскольку до этого Хаапсалу и НКО Pagula считались образцом в вопросах работы с беженцами Средиземноморья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение полугода Эстонию покинули три семьи беженцев, которые по квотам Евросоюза получили место жительства в городе Тарту. Обычно дети в таких семьях перестают ходить в эстонские детсады и школы, а затем семья просто исчезает. Скорее всего, такие семьи перебираются в более благополучные с материальной точки зрения страны Европы, например, Норвегию или Германию. К концу 2017 года Эстония должна принять 550 беженцев региона Средиземного моря по квотам Евросоюза, однако к октябрю 2016 года принято 60 человек (10,9% от требуемых объемов).

Читайте ранее в этом сюжете: Сирийские беженцы покидают Эстонию с Шенгеном в документах

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