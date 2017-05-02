МЧС: Причина пожара в Доме культуры в Северной Осетии — поджог

Владикавказ, , 10:09 — REGNUM В Доме культуры села Црау в Северной Осетии произошел пожар. Установлено, что причиной возгорания стал поджог. По данным регионального управления МЧС, на сцене выгорело семь квадратных метров пола, сообщили ИА REGNUM 2 мая в ведомстве.

Сигнал о происшествии поступил ночью 28 апреля. Прибывшие на место пожарные обнаружили сильную задымленность, вызванную горением деревянного пола сценической коробки в помещении актового зала.

Специалисты установили следы легковоспламеняющейся жидкости на досках пола, что говорит о том, что пожар был искусственно инициирован. Кто и для какой цели хотел сжечь здание Дома культуры, неизвестно. Комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

Напомним, за четыре месяца 2017 года в Северной Осетии произошло 107 пожаров, при которых погибли два человека и получили травмы различной степени тяжести еще 12 жителей региона. Материальный ущерб от пожаров превысил 3,703 млн рублей.