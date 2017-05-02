В Забайкалье СКР возбудил дело по факту гибели ребенка при взрыве мины
По версии следствия, боевые снаряды на стоянку привез отец погибшего подростка
Чита, 2 мая 2017, 10:08 — REGNUM В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении отца ребенка, погибшего в результате взрыва мины на животноводческой стоянке, сообщает региональный главк СКР.
Инцидент произошел в Могойтуйском районе. По версии следствия, боевые снаряды на стоянку привез отец погибшего подростка.
В 2014 году мужчина нашел в неустановленном месте 55 боеприпасов, он привез их на свою животноводческую стоянку, расположенную в селе Цаган-Оль Могойтуйского района. Из-за детонации одного из взрывных устройств 1 мая 2017 года погиб 10-летний сын подозреваемого.
Мальчик получил множественные телесные повреждения и скончался в больнице. На месте происшествия следователи изъяли при участии специалистов Росгвардии более 50 взрывных устройств.
По факту произошедшего назначены необходимые судебные экспертизы, выясняются все обстоятельства. В отношении мужчины возбуждено дело по статьям «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов» и «Причинение смерти по неосторожности.
Предположительно, снаряды могли попасть на стоянку с расположенного неподалеку военного полигона.
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