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В Забайкалье СКР возбудил дело по факту гибели ребенка при взрыве мины

Происшествия

По версии следствия, боевые снаряды на стоянку привез отец погибшего подростка

Чита, 2 мая 2017, 10:08 — REGNUM  В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении отца ребенка, погибшего в результате взрыва мины на животноводческой стоянке, сообщает региональный главк СКР.

Инцидент произошел в Могойтуйском районе. По версии следствия, боевые снаряды на стоянку привез отец погибшего подростка.

В 2014 году мужчина нашел в неустановленном месте 55 боеприпасов, он привез их на свою животноводческую стоянку, расположенную в селе Цаган-Оль Могойтуйского района. Из-за детонации одного из взрывных устройств 1 мая 2017 года погиб 10-летний сын подозреваемого.

Мальчик получил множественные телесные повреждения и скончался в больнице. На месте происшествия следователи изъяли при участии специалистов Росгвардии более 50 взрывных устройств.

По факту произошедшего назначены необходимые судебные экспертизы, выясняются все обстоятельства. В отношении мужчины возбуждено дело по статьям «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов» и «Причинение смерти по неосторожности.

Предположительно, снаряды могли попасть на стоянку с расположенного неподалеку военного полигона.

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