Вторник, 2 Мая 2017 года
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Мужчина подорвался на немецкой противотанковой мине в Ленобласти

Происшествия

Взрывотехники назвали несколько возможных причин трагедии

Нацист устанавливает «Теллермину» ТМi 42
Иллюстрация: Фотохроника
Нацист устанавливает «Теллермину» ТМi 42

Кировск, Ленинградская область, 2 мая 2017, 10:02 — REGNUM  Мужчина средних лет погиб при взрыве противотанковой мины 1 мая в лесу около деревни Синявино Кировского района Ленинградской области. В этих местах в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные и кровопролитные бои за Синявинские высоты.

Как сообщили сегодня, 2 мая, в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, на месте происшествия сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии изучили воронку от взрыва диаметром не менее 1,5 метров и разлетевшиеся части сработавшего боеприпаса.

«Взрывотехники предположили, что подрыв мог произойти в результате детонации немецкой противотанковой противогусеничной мины времён Великой Отечественной войны ТМi 35 (Tellermine)», — сообщили в Главке Росгвардии. Масса заряда этой мины составляет 5,5 кг взрывчатого вещества, предположительно, тротила.

Как считают специалисты, немецкая мина могла быть установлена на неизвлекаемость. Также ее особенностью является то, что детонатор изначально установлен в корпус мины, а значит она остаётся опасной вне зависимости от того, вставлен в неё взрыватель или нет.

Причиной срабатывания противотанковой мины могла также стать коррозия металлических деталей, что привело к взрыву даже от физического воздействия на нее человека.

«Полученные сведения о сработавшем взрывном устройстве, характере взрыва и его возможных причинах взрывотехники предоставили следственно-оперативной группе», — отметили в Росгвардии.

По данным СМИ, жертвой взрыва стал 42-летний петербуржец, предположительно, из числа так называемых «черных копателей», которые ищут в лесах оружие и другие предметы на местах боёв.

Добавим, что случаи гибели или ранения людей при взрывах боеприпасов, обнаруженных на местах сражений Великой Отечественной войны, происходят, как правило, при несоблюдении людьми элементарных мер предосторожности. В связи с этим сотрудники МЧС и полиции просят граждан при обнаружении подозрительных предметов не трогать их и вызывать на место сотрудников оперативных служб.

Читайте развитие сюжета: Следственный комитет ведет проверку по факту взрыва мины в Ленобласти

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