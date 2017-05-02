Три человека погибли при пожаре в нежилом здании в Петербурге

Санкт-Петербург, , 09:28 — REGNUM К трагическим последствиям привел ночной пожар в нежилом доме на Костромском проспекте в Выборгском районе Петербурга. По предварительным данным, погибли три человека, ночевавших в здании.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре в доме 46 по Костромскому проспекту поступило 2 мая в 00:12.

В одноэтажном доме, размером в плане 7×5 метров, происходило горение обстановки по всей площади. Прибывшими на место ЧП на трех единицах техники пятнадцатью пожарными огонь был локализован в 00:51, а в 01:50 было ликвидировано открытое горение.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», около 3 часов ночи при разборе завалов на пепелище были найдены тела трех человек. Предположительно, это люди без определенного места жительства, ночевавшие в расселенном здании. Тела сильно повреждены огнем, и пока не удалось установить даже их пол и возраст.