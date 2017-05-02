15 граждан РФ остаются в больнице Бангкока после ЧП с самолетом

Бангкок, , 09:12 — REGNUM В больнице «Самитивет Сринакарин» в Бангкоке в настоящее время все еще находятся пятнадцать граждан России, получивших различные травмы во время ЧП на борту Boeing 777. Об этом сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

«Четверо человек были прооперированы вчера (1 мая), — рассказал дипломат. — Врачи говорят, что еще нескольким пациентам потребуется оперативное вмешательство».

Соснов также добавил, что сотрудники посольства РФ в Таиланде постоянно дежурят в местной больнице, поскольку пациентам требуется различная помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет «Аэрофлота», совершавший рейс из Москвы в Бангкок, попал в воздушную яму на подлете к тайской столице 1 мая 2017 г.

По уточненным данным, в результате происшествия пострадали 27 человек (24 россиянина и трое подданных Таиланда).

Следственный комитет Российской Федерации (СКР) проводит проверку по факту воздушного ЧП.

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