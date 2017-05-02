В Москве пассажиры и водитель покинули загоревшийся троллейбус
Медики осмотрели водителя троллейбуса, госпитализация ему не потребовалась
Москва, 2 мая 2017, 08:45 — REGNUM В Москве сотрудники МЧС ликвидировали возгорание троллейбуса, в котором на момент возгорания находились пассажиры, пострадавших нет. Об этом сообщается в Twitter регионального главка МЧС РФ.
Инцидент произошел на Севастопольском проспекте. «Пассажиры и водитель покинули троллейбус до прибытия подразделений. Пострадавших нет», — уточнили в главке.
Медики осмотрели водителя троллейбуса, госпитализация ему не потребовалась.
Движение автомобилей в районе Севастопольского проспекта осуществляется в штатном режиме. Причины возгорания уточняются.
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