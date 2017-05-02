В Москве пассажиры и водитель покинули загоревшийся троллейбус

Москва, , 08:45 — REGNUM В Москве сотрудники МЧС ликвидировали возгорание троллейбуса, в котором на момент возгорания находились пассажиры, пострадавших нет. Об этом сообщается в Twitter регионального главка МЧС РФ.

Инцидент произошел на Севастопольском проспекте. «Пассажиры и водитель покинули троллейбус до прибытия подразделений. Пострадавших нет», — уточнили в главке.

Медики осмотрели водителя троллейбуса, госпитализация ему не потребовалась.

Движение автомобилей в районе Севастопольского проспекта осуществляется в штатном режиме. Причины возгорания уточняются.