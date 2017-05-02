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Потасовка перед матчем «Краснодар»- «Анжи»: дебоширы задержаны

Происшествия

Исход матча оказался ничейным

Краснодар, 2 мая 2017, 08:13 — REGNUM  Матч 26-го тура «Росгосстрах» чемпионата России между «Краснодаром» и футбольным клубом «Анжи» из столицы Дагестана Махачкалы омрачился неприятным инцидентом, произошедшим перед игрой.

Так, 1 мая у входа в стадион «Краснодар» болельщики обеих команд устроили массовую потасовку. С каждой стороны было как минимум по 30 человек. Причиной стало то, что болельщики «Анжи» выкрикивали нецензурные кричалки, передает интернет-портал «Кубань 24».

Драку пресекли оперативно прибывшие сотрудники полиции. Нескольких зачинщиков с обеих сторон удалось задержать, остальные скрылись. Как правоохранительных органах подтвердили, что «за совершение административных правонарушений в полицию был доставлен ряд граждан». Точное количество задержанных в ГУ МВД не уточнили.

Напомним, это не первое выяснение отношений на кулаках между болельщиками в Краснодаре. Массовая драка фанатов футбольных клубов «Анжи» и «Кубань» была пресечена ровно пять лет назад — 2 мая 2012 года. Возле стадиона перед матчем 42-го тура чемпионата России по футболу собрались около двухсот молодых людей. Без травм не обошлось. Сообщалось о разбитых головах у нескольких человек. Полиция задержала почти 10 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая футболисты «Краснодара» на своем поле принимали махачкалинский «Анжи». Игра завершилась со счетом 0:0. Представители команд по ходу игры создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

Читайте ранее в этом сюжете: «Краснодар» сыграл вничью с «Анжи»

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