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На Урале осуждена экс-директор парка культуры

Происшествия

В прокуратуре Свердловской области ждут мотивировочной части решения суда для рассмотрения вопроса об обжаловании

Первоуральск, Свердловская область, 2 мая 2017, 07:47 — REGNUM  В Свердловской области бывшая руководитель парка культуры и отдыха Наталья Гичкина осуждена за присвоение бюджетных средств с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Судом установлена, что, являясь директором муниципального учреждения культуры, Наталья Гичкина с марта по май 2015 года заключила договор с коммерческим предприятием на поставку необходимых для реконструкции парка материалов и товаров. Сумма сделки превысила 735 тысяч рублей. Однако впоследствии она сообщила директору коммерческой организации о том, что намерена расторгнуть контракт, и потребовала вернуть деньги. В итоге сумма была передана ей наличными и в полном объёме, однако Наталья Гичкина деньги на счёт муниципального учреждения не внесла и присвоила их себе.

Первоуральский городской суд признал её виновной и назначил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два с половиной года и штрафом в размере десяти тысяч рублей. Также с неё взыскано 735 тысяч рублей ущерба, понесённого муниципальным унитарным предприятием «Парк культуры и отдыха» города Первоуральска.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что после того как надзорное ведомство получит мотивированное решение суда, оно будет изучено и рассмотрен вопрос об обжаловании в апелляционном порядке.

Напомним, что аналогичная ситуация произошла в 2015 году, только тогда истцом выступило руководство первоуральского «Парка культуры и отдыха». Ранее группа депутатов и предпринимателей обратилась к администрации учреждения культуры с предложением безвозмездно оборудовать детскую площадку на территории парка. Но вскоре было получено уведомление от подрядной организации с требованием оплаты суммы порядка 654 тысяч рублей за выполненные работы. В итоге руководству парка пришлось обращаться в суд.

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