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На Камчатке родственники пропавших на «Парамушире» моряков судятся

Происшествия

Люди хотят получить компенсации

Петропавловск-Камчатский, 2 мая 2017, 07:10 — REGNUM  На Камчатке суд принял положительные решения по искам родственников трех моряков, пропавших при крушении плашкоута «Парамушир» в октябре 2015 года. Однако, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона, в силу вступил только один вердикт, так как судовладелец пытался его обжаловать, но у него ничего не получилось.

Читайте также: СКР назвал причину крушений самоходного плашкоута «Парамушир»Первой в суд обратилась 62-летняя женщина, у которой на пропавшем судне работал единственный сын. На момент крушения ему было 25 лет. Она просила за потерю сына 5 млн рублей компенсации морального вреда, но суд решил, что она должна получить 1 млн рублей.

«По заявлениям родственников погибших членов экипажа судна «Парамушир» суд первой инстанции вынес еще два решения о взыскании компенсации морального вреда. Решения не вступили в силу», — уточнили в прокуратуре.

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Как сообщало ИА REGNUM, плашкоут «Парамушир», приписанный к порту Корсаков на Сахалине и принадлежащий ООО «Сахморфлот» потерпел крушение 17 октября 2015 года в 5 милях от острова Шумшу Курильской гряды. Судно следовало из Северо-Курильска в Петропавловск-Камчатский с грузом и экипажем из 5 человек. Четверо из них были жителями Камчатки.

Старший механик судна смог взобраться на спасательный плот. Его спасли. Остальные пропали. Основная версия случившегося — смещение груза, из-за чего плашкоут получил крен и перевернулся.

Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), проводится на Сахалине.

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Происшествия на воде
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