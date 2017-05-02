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В Барнауле продлили отопительный сезон

Происшествия

Отопительный сезон в столице Алтайского края решено не завершать под покровом снега

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Майский снег в Барнауле
Светлана Шаповалова ©
Майский снег в Барнауле

Барнаул, 2 мая 2017, 06:20 — REGNUM  С сегодняшнего дня, 2 мая, в Барнауле официально должен был завершиться отопительный сезон. И действительно, несмотря на выпавший накануне снег, батареи в квартирах горожан уже отключены. Но, по данным пресс-центра городской мэрии, глава администрации Барнаула Сергей Дугин распорядился не прекращать отопление еще пару суток, до 4 мая. По данным синоптиков, в этот день наступит потепление.

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Снег в Барнауле. Май. 2017 год
Светлана Шаповалова ©
Снег в Барнауле. Май. 2017 год

Вести-Алтай напоминают, что в прошлом году в Барнауле после отключения отопления тоже резко похолодало, и по заявкам детских садов и больниц теплоснабжение запустили заново. В этом году подача тепла прекратилась после того, как средняя температура воздуха в городе в течение 5 суток превысила отметку в +8 градусов. Но, по словам директора алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании» Игоря Лузанова, возобновить подачу тепла возможно, несмотря на то, что коммунальная система большая, ёмкая и технологически сложная.

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Майская трава и снег в Барнауле
Светлана Шаповалова ©
Майская трава и снег в Барнауле

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнауле 1 мая, вновь похолодало, и, по случаю отмечаемого Первомая, горожане, иронизируя, поздравляли друг-друга с «первоснегом». Почти распустившейся зелени на деревьях приходится соседствовать с большим снежными хлопьями.

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Снег в Барнауле
Светлана Шаповалова ©
Снег в Барнауле

Белым ковром начала покрываться молодая трава. Аналогичная картина наблюдается и сегодня.

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