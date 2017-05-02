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Колумбийский военный самолет разбился при ударе о телевышку

Происшествия

Восемь человек погибли

Богота, 2 мая 2017, 05:47 — REGNUM  Самолет вооруженных сил Колумбии потерпел крушение в муниципалитете Факататива, департамент Кундинамарка. Все восемь человек, находившиеся на борту, погибли на месте крушения, сообщает ежедневная колумбийская газета El Tiempo со ссылкой на службу пожарной охраны департамента.

Самолет типа Cessna Caravan вылетел с военной базы в Птолемаиде и следовал в аэропорт Гуаймарал на севере Боготы. 1 мая около 04:30 судно исчезло с экранов радаров.

По предварительной информации, причиной катастрофы стали плохие погодные условия: из-за проблем видимости воздушное судно столкнулось с телевизионной вышкой.

В результате крушения погибли три члена экипажа и пять пассажиров, в числе которых были трое гражданских лиц.

К настоящему моменты спасателями удалось обнаружить тела четырех погибших. Идет следствие.

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