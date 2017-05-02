В Приморье нашли тело пропавшей семь месяцев назад женщины

Следствие по статье Убийство длится больше полугода

Владивосток, , 05:04 — REGNUM Тело пропавшей в октябре 2016 года женщины обнаружили в Октябрьском районе Приморского края, сообщает 2 мая пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

Как уточнила старший помощник руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская в интервью местным СМИ, тело погибшей более полугода назад 26-летней учительницы села Покровки Октябрьского района было найдено в реке Раздольная в районе села Чернятино.

В убийстве женщины подозревается ее 19-летний знакомый. Молодой человек признался, что убил женщину, сбросил ее тело с моста, а вещи сжег.

Расследование дела продолжается. Тело отправлено на экспертизу.