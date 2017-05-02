В результате атаки боевиков в Каире погибли трое полицейских

Еще пять человек получили ранения

Каир, , 04:30 — REGNUM Трое полицейских были убиты и еще пятеро получили ранения при атаке вооруженных людей на стражей порядка в Каире. Об инциденте 1 мая сообщает Reuters со ссылкой на сообщение МВД Египта.

Сообщается, что вооруженные боевики проезжали по кольцевой дороге в восточной части Каира мимо размещенного на перекрестке полицейского патруля и совершили наезд на правоохранителей. В результате трое сотрудников погибли на месте, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за произошедшее.