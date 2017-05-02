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На Камчатке вулкан Ключевской «отсалютовал» на 6 км

Происшествия

Пепел относит в сторону от населенных пунктов

Петропавловск-Камчатский, 2 мая 2017, 03:32 — REGNUM  На Камчатке пепловый шлейф от очередного выброса на Ключевском вулкане отнесло на северо-восток от исполина почти на 100 км. Угрозы для населенных пунктов нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM вулканологи.

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По их словам, выброс, судя по видеоданным, начался рано утром 2 мая.

«Столб пепла поднялся на 6 км. Выпадения пепла в населенных пунктах края не зарегистрировано», — сказали специалисты.

В Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) уточнили, что вулкану установлен «оранжевый» код опасности. Это значит, что частицы пепла от выброса могут быть опасны для самолетов. Об этом предупреждены все ответственные службы.

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Ключевской вулкан, высота которого 4750 метров, считает самым высоким действующим вулканом Евразии.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые со всего мира следят за извержением вулкана Камбальный на Камчатке. Он начал извергаться и выбрасывать пепел 25 марта после нескольких столетий молчания. Активность вулкана то снижается, то вновь усиливается, а эмиссия пепла при этом не заканчивается — исполин постоянно выбрасывает пепел в небо. Зону пеплопада вокруг вулкана Камбальный покинули все животные — лисицы, росомахи, утки и даже вороны. Как предполагают специалисты Кроноцкого заповедника, это связано с тем, что в ближайших от вулкана водоемах вода отравлена вулканическим пеплом.

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