В финансовом районе Торонто прогремел взрыв

Торонто, Канада, , 03:13 — REGNUM Мощный взрыв, вызвавший сильное задымление, произошел в центре канадского Торонто 1 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу полиции мегаполиса.

Взрыв прогремел днем понедельника, 1 мая, в финансовом районе Торонто. В результате на ближайшие кварталы распространилось сильное задымление.

Полиция оцепила часть центральных районов города.

Пока неясно точно, что стало причиной инцидента. По словам начальника пожарной охраны Торонто, возможно, произошел взрыв трансформатора.

К месту происшествия прибыли полицейские, пожарные и медики. По данным пресс-службы полиции, сообщений о жертвах и раненых не поступало.

Идет расследование произошедшего.