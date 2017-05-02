В финансовом районе Торонто прогремел взрыв
Сообщений о погибших и раненых не поступало
Торонто, Канада, 2 мая 2017, 03:13 — REGNUM Мощный взрыв, вызвавший сильное задымление, произошел в центре канадского Торонто 1 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу полиции мегаполиса.
Взрыв прогремел днем понедельника, 1 мая, в финансовом районе Торонто. В результате на ближайшие кварталы распространилось сильное задымление.
Полиция оцепила часть центральных районов города.
Пока неясно точно, что стало причиной инцидента. По словам начальника пожарной охраны Торонто, возможно, произошел взрыв трансформатора.
К месту происшествия прибыли полицейские, пожарные и медики. По данным пресс-службы полиции, сообщений о жертвах и раненых не поступало.
Идет расследование произошедшего.
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