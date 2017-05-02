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Первомайские выходные отметились на Камчатке большим количеством пожаров

Происшествия

Горели дачи и трава

Петропавловск-Камчатский, 2 мая 2017, 03:01 — REGNUM  Минувшие первомайские выходные выдались горячими для камчатских пожарных, так как резко возросло количество возгораний сухой травы на полях, а также горели дачи. По словам специалистов, причина пожаров кроется в беспечности отдыхающих на природе людей, или дачников, готовящихся к новому сезону, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, за выходные в адрес пожарно-спасательной службы поступило 20 сообщений о возгораниях сухой травы. Больше всего возгораний сухой растительности было зафиксировано в частном секторе Петропавловска-Камчатского и в Елизовском районе.

«Всего с начала нынешнего пожароопасного периода поступило 46 вызовов на тушение травы и мусора. К настоящему моменту выгорело около 5,5 га», — уточнили в МЧС.

В МЧС отметили, что причина по-прежнему кроется в людях. Многие дачники и владельцы частных жилых домов предпочитают сжигать сухую прошлогоднюю траву вместо того, чтобы выкашивать ее.

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Кроме того, сгорело две дачи. Это произошло 1 мая. Звонивший сообщил, что возгорание началось на одном участке, а потом огонь перекинулся на второй. Еще на одной даче сгорела баня. Жертв и пострадавших нет.

«Также в Петропавловске произошел пожар в квартире одного из домов. Там спасли пенсионера, который уснул с сигаретой в руках», — добавили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на охрану лесов от пожаров выделено более 152 млн рублей, из которых почти 96 млн — средства краевого бюджета. Еще 56 млн — субвенции федерального бюджета.

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