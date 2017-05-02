Вторник, 2 Мая 2017 года
03:44:11 МСК

Житель Красноярского края в суде ответит за ловлю кречетов на Камчатке

Происшествия

Он был бригадиром в крупной преступной группе

Петропавловск-Камчатский, 2 мая 2017, 02:32 — REGNUM  На Камчатке за незаконную добычу и содержание редких кречетов, занесенных в Красную книгу России, будут судить 30-летнего жителя города Шарыпово Красноярского края. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Камчатки, он входил в крупную преступную группу из 11 человек и возглавлял в ней одну из двух бригад по отлову птиц.

Читайте также: На Камчатке браконьеры поймали редкого кречета ценой $200 тысяч

«Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В настоящее время оно направлено в Олюторский районный суд для рассмотрения по существу», — уточнили в прокуратуре.

По версии следствия, бригада обвиняемого поймала на севере Камчатки 9 кречетов, а вторая бригада отловила 8 птиц. Ущерб от их деятельности оценен почти в 19 млн рублей.

Всего сотрудниками ФСБ были задержаны 11 человек. Причем только один из них является жителем Камчатки, а все остальные прилетели из других регионов — Санкт-Петербурга, Красноярска и из Крыма. Задержали их пограничники на стане на берегу Берингова моря.

Читайте также: В рамках Года экологии на Камчатке появится Центр спасения редких птиц

По данным следствия, группа орудовала на Камчатке с июня 2016 года. В районе лагуны Яавн и бухты Шлюпочная в Олюторском районе края они поймали 17 особей диких кречетов.

Расследование уголовного дела в отношении остальных участников преступной группы продолжается и находится на контроле прокуратуры края.

Кречет — самый крупный из соколов. На Камчатке встречаются особи серой и белой вариаций окраски, которые больше всего ценятся в странах Ближнего Востока. Как сообщало ИА REGNUM, в результате браконьерского отлова за последние 20 лет доля белых кречетов в популяции снизилась более, чем в два раза.

Напомним, в рамках приоритетного проекта «Дикая природа», посвященного Году экологии в России, на Камчатке планируется создать Центр спасения редких видов птиц. Об этом во время рабочего визита на полуостров сообщил глава Минприроды страны Сергей Донской.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Браконьерьский отлов камчатских кречетов
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Дороги становятся тропами: новоукраинский дорожный ремонт
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Философ, не переживший свой мир
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
02.05.17
Как прогресс вспомнил о женщине-матери
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Наука
NB!
02.05.17
Иван КузнецовПервые 100 дней Трампа. И что?
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
01.05.17
Виталий ЧерниковСлепая зона: итоги деятельности губернатора Калужской области
КалугаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
01.05.17
Высокоскоростной поезд сошел с рельсов на западе Германии
БерлинГермания Железнодорожные аварии Происшествия
NB!
01.05.17
The Daily Express: «Россия угрожает американским объектам в ЕС»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
Валерий РокотовЧто знал мальчик из Рая
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.05.17
Александр ШимбергЛивия: договорятся ли русские и американцы?
ТриполиЛивия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
01.05.17
«Россия, бойся»: Испания отправила войска в Прибалтику
МадридИспания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
01.05.17
Венесуэла: Мадуро повышает зарплаты, оппозиция требует его отставки
КаракасВенесуэла Политическая жизнь Венесуэлы Политика
NB!
01.05.17
Севак МирабянФеминизация по-христиански, или Кто освободил женщину?
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
01.05.17
Макрон не исключает выхода Франции из Евросоюза
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
01.05.17
Станислав СтремидловскийКатолическая церковь во Франции: «Наша демократия сошла с ума»
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
«Да здравствует Интернационал!» или Первомай в столице
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
01.05.17
Марина Каширская«Каждый делает по винтику — и получается самолет»
ВоронежРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Анна Кумицкая«Железная дорога — это не только машинисты и проводники»
МичуринскТамбовская областьРоссия 1 мая 2017 года Общество
NB!
01.05.17
Марина КаширскаяКто провожает самолеты
ВоронежРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Светлана ИвановаПосадка виноградников: рождение лозы в крымской Балаклаве
БалаклаваКрымРоссия 1 мая 2017 года Экономика
NB!
01.05.17
Григорий ГаранинЗачем Казахстану тело Ленина? Обзор СМИ
АстанаКазахстан Политическая жизнь Казахстана Политика
NB!
01.05.17
Виктория ИвановскаяСвалки Ставрополя: посчитать сложно, победить невозможно – фоторепортаж
СтавропольРоссия Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора Общество
NB!
01.05.17
Первомай: праздник, которого нет
ВаниноХабаровский крайРоссия 1 мая 2017 года Общество
ещё главное