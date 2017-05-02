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Глава горкома КПК города Наньнин приговорен к 11 годам тюрьмы

Происшествия

Чистка партийной и управленческой элиты Китая продолжается

Наньнин, Китай, 2 мая 2017, 01:17 — REGNUM  Бывший партийный руководитель города Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района Китая Юй Юаньхуэй приговорен к 11 годам тюремного заключения за взяточничество, передает агентство «Синьхуа».

Приговор был озвучен 28 апреля Промежуточным народным судом города Сянси-Туцзя-Мяосского автономного округа провинции Хунань в Центральном Китае.

Кроме того, суд назначил штраф в размере 1 млн юаней (порядка $145 тыс.), а также конфискацию незаконных накоплений Юя.

Юй был признан виновным за использование своего служебного положения на различных должностях в Гуанси для обеспечения вычетов и исключений с платежей на передачу земли в период с 2006 по 2015 годы.

Как утверждает суд, он получил денег и собственности в размере, превышающем 8,8 млн юаней лично или через третьих лиц.

По информации суда, его признание и факт добровольного раскрытия нелегальных накоплений были учтены судом при вынесении решения.

Напомним, что в Китае продолжается чистка правящей элиты в рамках борьбы с коррупцией, которая началась после очередной смены поколения китайских управленцев и приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина.

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