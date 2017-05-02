В Лондоне задержали трех девушек по подозрению в подготовке теракта

Лондон, , 23:46 — REGNUM В Лондоне во время антитеррористической операции задержали трех девушек 18−19 лет, которые подозреваются в подготовке теракта. Об этом сообщает в понедельник, 1 мая, телерадиокомпания ВВС со ссылкой на местную полицию.

«Подозреваемые были арестованы во время операции, которая проводилась по трем адресам в Лондоне на основании оперативной информации», — говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что в настоящее время задержанные находятся под стражей в полицейском участке за пределами британской столицы. Все три девушки подозреваются в планировании, подготовке или подстрекательстве к терактам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля представитель Скотленд-Ярда Нил Басу объявил о предотвращении теракта в Лондоне.

По его словам, в ходе спецоперации, которая была проведена 27 апреля на северо-западе британской столицы, было задержано 6 человек.

На вопрос, предотвратили ли эти задержания теракт, Басу ответил утвердительно.

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