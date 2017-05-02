Вооруженное нападение в университете Техаса: один человек погиб

Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Неизвестный, вооруженный холодным оружием, совершил нападение в Техасском университете в Остине, 1 мая сообщает Associated Press.

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Представители службы экстренной медицинской помощи заявил, что в результате нападения погиб один человек, еще трое доставлены в больницу в «потенциально серьезными травмами».

Правоохранительные органы задержали одного подозреваемого, заявили сотрудники полиции Остина.

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Напомним, Техасский университет расположен в нескольких кварталах от центра города Остин и здания Капитолия штата Техас. Учебное заведение является одним из крупнейших университетов страны.

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