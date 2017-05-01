В Татарии в результате ДТП погибли 5 человек
ДТП произошло в понедельник вечером, 1 мая, на 38 км трассы Р-241 автодороги «Казань — Ульяновск»
Казань, 1 мая 2017, 21:35 — REGNUM Три легковых автомобиля — Ford, «Приора» и Peugeot — столкнулись в Верхнеуслонском районе Татарии. По некоторым данным, в результате аварии погибли пять человек, еще трое пострадали. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщает главное управление МЧС России по региону.
ДТП произошло в понедельник вечером, 1 мая, на 38 км трассы Р-241 автодороги «Казань — Ульяновск».
«Спасатели и пожарные извлекали зажатых пострадавших и погибших и передавали их медикам, — говорится в сообщении. — К ликвидации последствий аварии привлекались 34 человека, 11 единиц техники».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
Главное сегодня
NB!
01.05.17
Что знал мальчик из Рая
NB!
01.05.17
Ливия: договорятся ли русские и американцы?
NB!
01.05.17
«Россия, бойся»: Испания отправила войска в Прибалтику
NB!
01.05.17
Венесуэла: Мадуро повышает зарплаты, оппозиция требует его отставки
NB!
01.05.17
Феминизация по-христиански, или Кто освободил женщину?
NB!
01.05.17
Россия возвращается на Ближний Восток и в Закавказье
NB!
01.05.17
Макрон не исключает выхода Франции из Евросоюза
NB!
01.05.17
Католическая церковь во Франции: «Наша демократия сошла с ума»
NB!
01.05.17
«Да здравствует Интернационал!» или Первомай в столице
NB!
01.05.17
«Каждый делает по винтику — и получается самолет»
NB!
01.05.17
«Железная дорога — это не только машинисты и проводники»
NB!
01.05.17
Кто провожает самолеты
NB!
01.05.17
Посадка виноградников: рождение лозы в крымской Балаклаве
NB!
01.05.17
Зачем Казахстану тело Ленина? Обзор СМИ
NB!
01.05.17
Свалки Ставрополя: посчитать сложно, победить невозможно – фоторепортаж
NB!
01.05.17
Первомай: праздник, которого нет
NB!
01.05.17
Еще одна заявка украинских раскольников на официальный статус
NB!
01.05.17
Нефть и газ Казахстана: тенденции и перспективы
NB!
01.05.17
Армяно-индийские отношения: интенсивного развития придется подождать
NB!
01.05.17
Баку подбивает Турцию на неоправданный риск
NB!
01.05.17
Украина против «Газпрома»: крючкотворство и фантастические претензии
NB!
01.05.17
Анимэ в поисках ответов на проклятые вопросы