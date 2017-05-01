В Татарии в результате ДТП погибли 5 человек

Казань, , 21:35 — REGNUM Три легковых автомобиля — Ford, «Приора» и Peugeot — столкнулись в Верхнеуслонском районе Татарии. По некоторым данным, в результате аварии погибли пять человек, еще трое пострадали. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщает главное управление МЧС России по региону.

ДТП произошло в понедельник вечером, 1 мая, на 38 км трассы Р-241 автодороги «Казань — Ульяновск».

«Спасатели и пожарные извлекали зажатых пострадавших и погибших и передавали их медикам, — говорится в сообщении. — К ликвидации последствий аварии привлекались 34 человека, 11 единиц техники».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.