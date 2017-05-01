Два туриста из Германии стали жертвами ДТП в Иране

Тегеран, , 19:50 — REGNUM В результате ДТП в южной иранской провинции Фарс погибли два туриста их Германии, еще 18 человек получили ранения, 1 мая сообщает Associated Press.

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Микроавтобус, ехавший на высокой скорости, перевернулся на скользкой дороге. Двое раненных находятся в критическом состоянии, заявил начальник полиции провинции Фарс полковник Ахмада Ахмади.

На место происшествия отправлен спасательный вертолет и восемь машин скорой помощи, заявил руководитель провинциальной службы скорой помощи Мохаммад Реза Алиманеш.

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Напомним, ежегодно в Иране в результате ДТП погибают или получают ранения около 17 тыс. человек. В большинстве случаев причиной ДТП становится несоблюдение правил дорожного движения.

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