Беспорядки в Париже: пострадали трое полицейских

Париж, , 19:35 — REGNUM Столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками первомайской демонстрации произошли в Париже. Об этом сообщает в понедельник, 1 мая, телерадиокомпания ВВС со ссылкой на местные власти.

«По меньшей мере трое полицейских пострадали в столкновениях с протестующими во время первомайской демонстрации в Париже», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестные в масках бросали в сотрудников полиции различные предметы и «коктейли Молотова». Стражам порядка пришлось применить против злоумышленников слезоточивый газ.

«Столкновения начались возле площади Бастилии в Париже, когда шествие, организованное тремя профосоюзами, направлялось к соседней площади», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Стамбуле турецкая полиция разогнала первомайскую демонстрацию. Всего в ходе столкновений были задержаны 207 человек. У задержанных изъяли 17 ручных гранат и около 40 «коктейлей Молотова».

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