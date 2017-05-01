В Либерии убили двух лесников, арестовавших 20 браконьеров

Монровия, , 19:31 — REGNUM Толпа людей убила двух работников лесного хозяйства в национальном парке Сарпо, заявили представители управление лесного хозяйства Либерии, 1 мая сообщает Fox News.

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Толпа людей, вооруженных охотничьими ружьями, мачете и палками, напала на работников лесного хозяйства, ранее арестовавших несколько десятков браконьеров, заявил управляющий директор по развитию лесного хозяйства Дарлингтон Туагбен. Полиция начала расследование происшествия.

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Напомним, 27 апреля погибшие работники национального парка Сарпо обнаружили новый лагерь браконьеров и арестовали 20 человек.

Национальный парк Сарпо простирается более чем на 100 гектаров на юго-востоке Либерии. Чаще всего жертвами браконьеров становятся обезьяны и олени, живущие в тропических лесах.

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