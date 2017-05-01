Мадрид, , 17:23 — REGNUM У берегов Испании спасли 10 мигрантов, которые пытались пересечь Гибралтарский пролив, сообщает 1 мая Associated Press.

Мигранты находились в небольшой надувной лодке, люди были измотаны от долгих часов гребли, заявили представители морской спасательной службы Испании.

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В спасательной операции, проходившей в водах у южной оконечности Испании, было задействовано судно «Arcturus». Спасенные были выходцами из стран, расположенных к югу от Сахары.

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Напомним, ежегодно десятки тысяч мигрантов, большинство из африканских стран, расположенных к югу от Сахары, пытаются добраться на лодках, не приспособленных к плаванию в открытом море, до берегов Испании и Италии.

По данным Международной организации по миграции, в 2017 году было спасено более 27 тысяч беженцев, прибывших из Ливии в Италию. Более 900 мигрантов утонули в Средиземном море в начала текущего года.

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