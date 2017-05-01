На востоке Афганистана произошла перестрелка между радикальными исламистами

Кабул, , 17:04 — REGNUM По меньшей мере три мирных жителя, включая 9-летнюю девочку, погибли в результате вооруженного столкновения между боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке Афганистана, 1 мая сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в провинции Нангархар в уезде Чапархар. Пять мирных жителей получили ранения в результате боевых действий, заявил представитель местной администрации Атаулла Хогяни.

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Террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожили 21 талиба, потеряв семь боевиков со своей стороны, добавил Хогяни.

Напомним, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стремятся свергнуть поддерживаемое США правительство Афганистана.

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Военные США утверждают, что большинство боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся в провинции Нангархар и соседней провинции Кунар. По разным оценкам, численность террористов данной группировки варьируется от 700 до 1 тыс. 500 боевиков.

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