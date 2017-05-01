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СКР проводит проверку по факту травмирования пассажиров Boeing 777

Происшествия

1 мая пассажирский самолет Boeing 777 «Аэрофлота», следовавший по маршруту Москва — Бангкок, попал в зону сильной турбулентности

Москва, 1 мая 2017, 16:32 — REGNUM  По факту травмирования пассажиров авиарейса Москва — Бангкок проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации (СКР).

«В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 мая пассажирский самолет Boeing 777 «Аэрофлота», следовавший по маршруту Москва — Бангкок, при подлете к столице Таиланда попал в зону сильной турбулентности.

По уточненным данным, в результате инцидента пострадали 25 человек. Среди них есть граждане РФ и иностранцы. В основном люди получили различные переломы.

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Авиапроисшествия
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