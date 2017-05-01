В Австралии случайно обнаружили лабораторию по выращиванию конопли

Канберра, , 16:24 — REGNUM Полиция штата Западная Австралия случайно обнаружила лабораторию по выращиванию конопли в южном пригороде Перта, столицы штата, 1 мая сообщает Australian Associated Press.

30 апреля во время патрулирования пригорода Болдивис, расположенного в 49 километрах от столицы штата, сотрудник полиции обнаружил, что ворота одного из гаражей были открыты, а внутри находилось несколько растений конопли.

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1 мая был выдан ордер на обыск. И в гараже и в доме находилась сложная гидропонная система для выращивания конопли. Всего изъяли более 100 растений. Информация о задержании подозреваемых пока не поступала.

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Напомним, в начале апреля полиция штата Южная Австралия случайно обнаружила лабораторию по производству метамфетамина при посещении дома в городе Аделаида по вопросу, не связанному с антинаркотической деятельностью. В ходе обыска изъяли химические препараты и 500 грамм метамфетамина.

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