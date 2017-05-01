В Сочи столкнулись два автобуса
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб
Сочи, Краснодарский край, 1 мая 2017, 16:01 — REGNUM В Сочи произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов. Об этом сообщил ГТРК «Кубань» оперативный дежурный ГУ МФД по Краснодарскому краю.
Авария произошла в понедельник, 1 мая, на Курортном проспекте. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 9 человек, пятеро из них дети.
«При столкновении в Сочи двух автобусов пострадали 9 человек», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб, которые устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия.
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Аварии пассажирского автотранспорта
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