На юге Киргизии оползни разрушили еще 13 домов

Ош, Киргизия, , 12:20 — REGNUM

В селе Курбу-Таш в Ошской области Киргизии сошедший оползень накрыл 3 жилых дома, в расположенном по соседству селе Жалпак-Таш земляные массы разрушили еще 10 домов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии.

По данным ведомства, в обоих случаях удалось избежать человеческих жертв, благодаря тому, что жители находившихся в опасной зоне домов были заранее предупреждены об угрозе схода земляных масс и эвакуированы. Сейчас граждане, оставшиеся без жилья из-за этих чрезвычайных происшествий, временно размещены в палатках.

Также в МЧС отметили, что в селе Жалпак-Таш из-за высокой вероятности схода новых оползней под угрозой разрушения остаются местная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский медпункт и здание мечети.

ИА REGNUM напоминает, что 29 апреля 2017 года в селе Аюу Узгенского района Ошской области Киргизии сошедший оползень уничтожил7 жилых домов. В результате этого чрезвычайного происшествия погибли 24 местных жителя, в том числе 9 детей . В стране был объявлен трехдневный траур по погибшим.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киргизии 30 апреля объявлено днем траура по погибшим при сходе оползня