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Среди пострадавших при ЧП на рейсе Москва — Бангкок 24 гражданина России

Происшествия

Также пострадали трое граждан Таиланда

Бангкок, 1 мая 2017, 10:56 — REGNUM  В ЧП с авиалайнером компании «Аэрофлот», выполнявшего рейс Москва — Бангкок, пострадали 27 человек, в том числе 24 гражданина России. Об этом сегодня, 1 мая, сообщил журналистам заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

Он сообщил, что в бангкокскую больницу Самитивет Синаккарин после инцидента с рейсом Москва — Бангкок поступили 27 человек. Из них 24 гражданина Российской Федерации и трое граждан Таиланда. После оказания медицинской помощи 11 человек были выписаны из больницы. 12 человек были госпитализированы в стационар.

По словам Соснова врачи проводят операции некоторым пострадавшим.

«Сначала операции начали делать двум пострадавшим, сейчас оперируют еще несколько человек, и еще нескольким предстоят операции. Точное количество тех, кого оперируют, мы сейчас назвать не можем — ситуация развивается очень быстро, сразу в нескольких отделениях больницы, врачи принимают решения по мере получения результатов обследования каждого пострадавшего», — сказал представитель посольства России в Таиланде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет «Аэрофлота», совершавший рейс из Москвы в Бангкок попал в воздушную яму на подлете к тайской столице.

Читайте ранее в этом сюжете: «Аэрофлот» назвал причину инцидента с рейсом Москва — Бангкок

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Авиапроисшествия
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